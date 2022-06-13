لو عايز ربنا يبارك لك فى البيع.. 3 نصائح عاجلة من الإفتاء

جدة - نرمين السيد - ونشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة:

من أسباب وجود البركة فى البيع:

الحض على السماحة وحسن المعاملة.

استعمال معالى الأخلاق ومكارمها.

وترك المشاحة والرقة فى البيع.

وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن ما حكم الزوجة التى لا تبتسم لزوجها؟

ورد الدكتور عويضة عثمان أحد أمناء الفتوى، فى مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، موضحا أنه يجب على الزوجة التبسم فى وجه زوجها والاهتمام به، والابتعاد عن العبوث أمامه.

وأضاف: "ابتسمى له واهتمى به، بلاش تكشرى بدل ما يروح يدور على الابتسامة مع حد تانى، فالبر شيء هين وجه طليق وكلام لين"، متابعا: "ابتسامة حلوة لطيفة، وكلمتين حلوين بلاش التكشير، مش بقول إنه صح، بس بلاش تكونى عون ليه على الشيطان".