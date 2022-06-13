نصائح عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج الإثنين 13 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

قدرة على كسب ثقة الزملاء تجعلك محط اهتمام فى العمل، واحفظ الأسرار العاطفية لتسقر العلاقة.

الثور

ابتعد عن الروتين وحاول أن تُبدع لتحسن وضعك فى العمل، وجدد مشاعرك وحاول حل المشكلات فى العلاقة العاطفية.

الجوزاء

تخلص من القيود وطّور من ذاتك فى العمل، ابتعد عن العلاقات السلبية على المستوى العاطفى.

السرطان

لا تتجاهل نصائح رؤسائك فى العمل، وتقبل عيوب شريك حياتك ولا تتعامل معه بعصبية.

الأسد

لاتقحم نفسك طرفًا فى مشكلات العمل، وابتعد عن أى شخص يقلل من قيمتك عاطفيًا.

العذراء

لا تجادل كثيرًا واعترف بأخطائك فى العمل، واهتم أكثربشريك حياتك لتستقر العلاقة العاطفية.

العقرب

اجتهادك وتركيزك فى العمل يحسن من وضعك، وحرصك على الإنصات لشريك حياتك يحسن العلاقة.

الميزان

حافظ على أسرار العمل، واحرص على تقوية العلاقة بين وبين شريكك العاطفى.

الجدى

اجتهد أكثر فى العمل ليتحسن وضعك وتحقق أهدافك، وحاول عن تختار شريك حياتك من المقربين لديك.

القوس

افصل الحياة الشخصية عن العمل وتعاون مع زملائك، وشارك الحبيب طوال الوقت الأمور التى تهمه.

الحوت

التزم بالمهام المطلوبة منك فى العمل وحافظ على القواعد، وحاول الحفاظ على استقرار الحياة العاطفية.

الدلو

لديك عقلية تجارية قادرة على إدارة العمل بالشكل الأمثل، وتعامل بهدوء مع شريك حياتك للتخلص من المشكلات الموجودة فى العلاقة العاطفية.