مغارة على بابا.. اكتشاف كنوز بالمليارات فى السفينة الغارقة جاليون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أظهرت صور ومقاطع فيديو جديدة وغير مسبوقة التقطت تحت الماء لحطام السفينة الأسطورية سان خوسيه جاليون، فى البحر الكاريبى والتى غرقت منذ 300 عام، وكانت تحمل أطنان من الكنوز من القطع الذهبية والفضة والأوانى الخزفية والمدافع وأشياء آخرى.





وغرقت سفينة سان خوسيه فى عام 1708 بالقرب من ميناء كارتاخينا فى كولومبيا على البحر الكاريبى، ويعتقد المؤرخون أن السفينة كانت تحمل كنزًا تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وأبحرت السفينة الغارقة من بورتوبيلو فى بنما كرائد لأسطول مكون من 14 سفينة تجارية و3 سفن حربية إسبانية، وقد واجهت سربًا بريطانيًا بالرقب من بارو، ووقعت معركة دامية انفجرت بسببها خزان البارود وغرقت السفينة، ولم يتبقى سوى 11 فردًا من طاقمها على قيد الحياة، المكون فى الأصل من 600 شخص.

وقال الرئيس الكولومبى إيفان دوكى إن مركبة تعمل على بعد وصلت إلى عمق 950 مترًا فى مكان الغرق، وسجلت مقاطع فيديو لحطام السفينة، وأكد باحثون أن السفينة لم يمسها تدخل بشرى، حيث يوجد جزًا منها مغطى بالطحالب والمحار بالإضافة إلى بقايا هيكل السفينة، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية.

وبينت الصور ومقاطع الفيديو العملات المعدنية وسبائك الذهب والمدافع والأوانى الفخارية والخزفية.

وتخطط السلطات فى كولومبيا لاستعادة السفينة وكنوزها، وربما تواجه كولومبيا مشكلات مع إسبانيا وبوليفيا حول الكنوز الموجودة فى حطم السفينة حيث يعتقد كل منهم أنه له الحق فيما كانت تحمله من بضائع.