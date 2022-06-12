كيدهن عظيم.. جوجل تدفع 118 مليون دولار تعويض لصالح سيدات لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وافقت شركة جوجل التابعة لشركة «ألفابيت» على دفع مبلغ 118 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بالتمييز بين الجنسين مع حوالى 15500 موظفة، بحسب مكاتب قانونية تمثل النساء.





ويقوم خبير مستقل بتحليل ممارسات التوظيف فى غوغل، ويقوم خبير اقتصادى مستقل بمراجعة دراسات المساواة فى الأجور للشركة، وفقًا لما نقلته «العربية» عن «بلومبرغ».

وأوضحت هولى بيس، إحدى المدعيات أن بصتها امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل فى صناعة التكنولوجيا، فهى متفائلة بأن الإجراءات التى وافقت عليها جوجل، كجزء من التسوية ستضمن مزيد من المساواة للنساء.

يذكر انه تم التسوية فى نفس اليوم، وقام قاضى فى قضية أخرى طويلة الأمد تتعلق بالتحيز فى الأجور فى وادى السليكون، بإلغاء مؤقتًا على حالة الدعوى الجماعية، وقرر أنه لن يكون من الممكن المضى قدمًا فى المحاكمة مع فئة أخرى.

وتشمل التسوية التى تقوم بها جوجل النساء فى 236 مسمى وظيفى مختلف، وفقًا لشركات المحاماة، فى حين فشلت دعاوى قضائية أخرى مماثلة ضد تويتر ومايكروسوفت فى الحصول على حالة الدعوى الجماعية.

ومن المقرر عقد جلسة الموافقة المبدئية على التسوية من جانب القاضى فى 21 يونيو الجارى.