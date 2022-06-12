بعد الاحتفال باليوبيل البلاتينى.. ملكة بريطانيا تحقق رقم تاريخى جديد

جدة - نرمين السيد - حققت إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا رقم قياسى جديد بعد أيام من احتفالها باليوبيل البلاتينى «بعد جلوسها على العرش 7 عقود»، حيث أصبحت ثانى أطول ملوك العالم الحديث جلوسًا عل العرش عبر التاريخ.





وكانت الملكة إليزابيث قد حطمت الرقم القياسى فى الجلوس على عرش بريطانيا فى عام 2015، عندما اجتازت رقم جدتها الملكة فيكتوريا التى حكمت لمدة 63 عامًا، وفقًا لشبكة «سكاى نيوز».

وتفوقت ملة بريطانيا على مالك تايلاند، بوميبول أدولياديج، الذى تولى العرش لمدة 70 عامًا، و126 يومًا بين عامى 1946 و2016.

ويزال الملك لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، صاحب المدة الأكبر فى الجلوس على العرش بواقع 72 عامًا و110 أيام، والذى حكم بين عامى 1643 و1715.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عامًا، احتفلت منذ أيام باليوبيل البلاتينى فى بريطانيا.