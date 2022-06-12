صراع بين جوجل وفايرفوكس بسبب الإعلانات

جدة - نرمين السيد - حدث مؤخرًا خلاف بين شركتى جوجل وموزيلا حول مقدار المجال الذى يجب أن تتركه المتصفحات لإضافات حظر الإعلانات، وهناك انقسام متزايد حول هذا الأمر، مما أوجد معركة بين كروم وفايرفوكس.





ويقوم هذا الانقسام على ميزة تسمى طلب الويب أو «Web Request»، التى تستخدم فى أدوات حظر الإعلانات وهى ضرورية لأى نظام يتطلع بيع المجال بالجملة. وكانت لدى جوجل مخاوف أمنية بشأن طلب الويب، وقاكت باستبعادها من أحدث معايير الإضافات. وأشارت موزيلا إلى أن فايرفوكس يواصل دعمه لطلب الويب، وهذا الأمر يبقى الباب مفتوحًا لأكثر أشكال حظر الإعلانات تعقيدًا. ووجِهت انتقادات عديدة لاستراتيجية جوجل من قبل الأشخاص المدافعين عن الخصوصية، لكن شركة البحث لم تتأثر بذلك.

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