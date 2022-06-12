جحيم فى الهند.. فيل يهرب من محمية للإنتقام من سيدة مسنة

جدة - نرمين السيد - وهاجم فيل عملاق السيدة مايا مورمو، وهى تنقل الماء لمنزلها الكائن فى قرية رايبال، وفقًا لما نقلته «سكاى نيوز عربية».

وأسفر الهجوم عن وفاة مورمو دهسًا، بعد أن فشل الفريق الطبى فى إنقاذها، بحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وقالت وسائل إعلام هندية إن الفيل لم يكتف بقتل السيدة فقط، وإنما عاد لموقع إقامة مراسم جنازتها، وقت ما كانت عائلتها على وشك حرق جثتها، داس عليها مرة ثانية.

وترجح السلطات الهندية أن يكون الفيل هاربًا من محمية داما للحيتة البرية فى ولاية جهارخاند، على بعد 200 كيلومتر من رايبال تقريبًا.

وتسعى الحكومة الهندية للحد من حوادث الأفيال عن طريق وضع أطواق لاسلكية عليها وإرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين، وذلك عند تجو الأفيال فى المناطق المأوهولة بالسكان.

يذكر أن الأفيال تقتل حوالى 100 شخص فى الهند سنويًا، وذلك وفقًا لإحصائيات الصندوق العالمى للحياة البرية.