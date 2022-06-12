صارعت حوتا.. فتاة تفقد ساقها (صور)

جدة - نرمين السيد - وكانت بايج تلعب فى الماء على شاطئ فورت ماكون فى ولاية كارولينا الشمالية، وبصحبتها والدها وطفل يبلغ 7 سنوات فى توقيت الهجوم.

وتفاجئت بايج من هجوم سمكة القرش وكان لم يكن لديها وقت كافى لرد الفعل، وقالت لموقع "timesnownews": "انحنيت للخلف لاتخبط نوعا ما إلى الوراء على ظهرى، ثم اسبح للخلف وأعود مثل حورية البحر، ولكن بمجرد عودتى للوراء بدأت الفوضى".

واعتقدت بأن والدها يمزح معها حتى شعرت بألم فى كاحلها، ثم فقدت الفتاة الأمل ولكن سرعان ما تدخل والدها لإنقاذها من خلال ضرب القرش 5 مرات على أنفه.

وبذلك الفعل نجح وينتر فى إنقاذ ابنته من سمكة القرش، بالرغم من تعرضها لجروح عميقة فى الساق والحوض واليد، كما فقدت إصبعين من أصابعها وأصيبت فى ساقها اليسرى واستدعى الأمر إلى "البتر".