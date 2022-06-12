«تليجرام» تستعد لطرح ميزات جديدة لمنصتها الرقمية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى اليوم الأحد، أن خدمة المراسلة ستطلق اشتراكا مدفوعا فى Telegram Premium فى وقت لاحق من هذا الشهر، مما يمنح المستخدمين "ميزات وسرعة وموارد إضافية".

وتشمل الميزات التى تأتى مع الاشتراك، الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، والقدرة على تحميل ملفات أكبر، والملصقات وردود الفعل المميزة فقط (التى تمت معاينتها مؤخرا فى إصدار تجريبى من التطبيق).

وأوضح الموقع أن ميزات Telegram الحالية ستظل مجانية، وأن الميزات المدفوعة لن تؤثر على تجربة المستخدمين المجانيين على التطبيق وسيستمر غير المشتركين فى إلقاء نظرة على الملفات الكبيرة التى تم تحميلها بواسطة مستخدمى Premium، وسيتعين عليهم أيضا عرض الملصقات وردود الفعل المتميزة والتفاعل معها.