«واتسآب» يطلق ميزة جديدة لتأمين الرسائل الشخصية

جدة - نرمين السيد - وتتيح هذه ميزة الرسائل المؤقتة تحديد فترة زمنية لحذف جميع الرسائل الجديدة تلقائيا، وهى خدعة ذكية لتحسين خصوصيتك من خلال تدمير رسائل واتسآب القديمة، ويمكن ضبط هذه الميزة لمدة 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 90 يوما.

أما بالنسبة للنسخ الاحتياطية، فلا يتم تشفيرها، وإذا تم اختراق نسختك الاحتياطية على iCloud أو Google Drive، فإن بيانات واتساب الخاصة بك تكون معرضة للخطر.

مع ذلك، هناك حل، فمن الممكن تشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بك على الرغم من تعطيل هذا الخيار افتراضيا، للحفاظ على بيانات واتساب الخاصة بك آمنة تماما، يوجب عليك تمكين التشفير لنسخ واتساب الاحتياطية الخاصة بك.

ولتفعيل هذه الميزة فى هواتف آيفون عليك الضغط فوق الإعدادات فى أسفل اليمين، وفى نظام أندرويد، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط فى الجزء العلوى الأيمن واختر الإعدادات فى القائمة المنسدلة، ثم اضغط على الدردشات، وبعدها اختر الدردشة الاحتياطية، ثم اضغط على النسخ الاحتياطى المشفر من طرف إلى طرف ثم اضغط على تشغيل.