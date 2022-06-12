لتشجيع السكان.. حاويات نفايات تصدر أصواتا أنثوية بالسويد

جدة - نرمين السيد - وبدأت سلطات مدينة مالمو جنوبى السويد، فى تغيير الرسائل الصوتية التى تُبث من حاويات النفايات.

وتم تغيير الصوت الصادر من حاويات النفايات، عن طريق سماع صوت أنثوى ناعم يشكر السكان لرميها للنفايات بعد أن كان هناك صوت رجل ينطقها.

واستعانت السلطات السويدية إلى تلك الخطوة كجزء من حملة التوعية فى المدينة، بهدف تنظيف الأماكن العامة والتشجيع على رمى النفايات فى الحاويات، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان" الإماراتية.

جدير بالذكر أن تلك الحاويات مزودة بجهاز كشف ووحدة صوت رسالة صوتية قصيرة، تبدأ تصدر صوتا فى كل مرة يفتحها الشخص ليرمى النفايات فيها.