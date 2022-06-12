تغييرات جديدة فى هواتف أيفون 15

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات جديدة عن طرح هواتف iPhone 15 فى 2023، بمنفذ شحن من نوع USB-C.

بينما تُطرح هواتف أيفون iPhone 14، المقرر طرحها فى سبتمبر المقبل، بمنفذ شحن من نوع Lightning الخاص بمنتجات شركة أبل.

وأشارت مجلة "فوربس"، إلى أن هواتف أيفون 14، تعد من آخر هواتف أبل التى تأتى بمنفذ الشحن Lightning، وتبدأ بعدها فى إجراء أكبر التغييرات فى منتجاتها.

واتخذت أبل ذلك القرار بعد تلقى هجوم من قبل الاتحاد الأوروبى، بشأن تغيير منفذ الشحن إلى نوع USB-C، بهدف توحيد الشواحن بين جميع مستخدمى شركة أبل والشركات الأخرى، إلا أن أبل اعترضت على القرار متهمة إياه بأنه يقتل الإبداع.