عاش قبل 98 مليون عام.. اكتشاف ديناصور هابيل القاتل بالواحات البحرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض الإعلامى عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، نجاح فريق دولى بمركز حفريات جامعة المنصورة فى اكتشاف ديناصور هابيل القاتل بالواحات البحرية.





وقال مؤلف دراسة ديناصور هابيل، الدكتور بلال سالم، إن الواحات البحرية أول البوابات لاكتشاف الديناصورات فى إفريقيا، مؤكدا أن ديناصور هابيل المصرى آكل للحوم، موضحا أنه له جمجمة كبيرة وأسنانه مشرشرة، والجمجمة تحملها عنق بها عضلات كبيرة، يتميز بأرجل أمامية ضامرة وأجل خلفية كبيرة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تلقى تقريرًا مقدماً من أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول نجاح فريق دولى من علماء الحفريات الفقارية بقيادة مصرية من مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، بالتعاون مع علماء من وزارة البيئة بالواحات البحرية، فى توثيق حفرية ديناصور مفترس عاش قبل 98 مليون عام فى الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية.