فى هذا التوقيت.. آبل تطرح جهاز الحاسب المحمول MacBook Air بحجم أكبر للشاشة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن جهاز الحاسب المحمول MacBook Air سوف يأتى بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار الذى تم تقديمه فى مؤتمر WWDC، لكن يأتى التغيير فى الجهاز العام المقبل من خلال حجم أكبر للشاشة.
وأكدت التقارير أن آبل ستطلق جهاز الحاسب المحمول فى عام 2024 بحجم 12 إنش فقط، وبذلك يكون أصغر جهاز حاسب قدمته آبل منذ عام 2019.
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