جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، إن أول من بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم ولم تكن بشكلها الحالى على الإطلاق، ولكن الذى رممها هم العرب قديما، نافيا أنهم من بنوها ولكن المتفق عليه هو إبراهيم أول من بنى الكعبة.





وأضاف جمعة، خلال لقائه الأسبوعى، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن قريش بدأت فى ترميم الكعبة وقاموا بتعلية المكان فوق الـ4 أمتار بالضعف تقريبا وأصبحت الكعبة ارتفاعها حوالى 8 أمتار، مشيرا إلى أن النبى رأى الكهبة وهى 8 أمتار. وأوضح، أن شخصا يدعى أبو وهب ابن عمر اقترح على العرب وقتها أن أموال ترميم الكعبة تكون من أطيب أموالكم فلا يجوز فيها الربا ولاغير ذلك، وبالفعل قاموا بتنفيذ لك، ووقتها كان أبرهة على وشك الوصول إلى الكعبة ولكن الله حماها منه. وتابع: "أبرهة خسف به الأرض وفيله الذى كان اسمه محمود وكان بيناديله يقوله يا محمود، وعائشة تقول: رأيت قائد الفيل أعمى فى مكة يتسول الناس، يعنى حتى معرفش يروح بلده".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على جمعة: فيل أبرهة كان اسمه محمود واتخسف بيهم الأرض قبل ما يهدموا الكعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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