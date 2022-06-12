نجاحات فى العمل لهؤلاء.. توقعات الأبراج الأحد 12 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

التزم بقواعد العمل وتعاون مع فريقك، واحرص على تقوية علاقتك مع شريك حياتك.

الثور

تحلى بالصبر ونفذ المهام المطلوبة منك فى العمل، وابتعد عن الماضى وابدأ حياة جديدة على المستوى العاطفى.

الجوزاء

جدد سعيك لتصل إلى أهدافك فى العمل، واقترب أكثر من أفراد عائلتك.

السرطان

رتب أولوياتك وضع خطة لتحقيق أهدافك فى العمل، وتحلى بالشجاعة واعترف للشخص المميز فى حياتك بحقيقة مشاعرك.

الأسد

لا تتصيد الأخطاء لزملائك فى العمل وتعاون معهم، اهتم أكثر بشريك حياتك وتحدث معه فى أمورك الخاصة.

العذراء

تأقلم مع الوضع الحالى حتى تنجز ما هو مطلوب منك فى العمل، وحاول أن تفهم شريك حياتك أكثر لتستقر العلاقة.

العقرب

استمر فى تحقيق مزيد من النجاحات فى العمل، ودعمك لشريك حياتك يقوى العلاقة.

الميزان

افصل عملك عن حياتك العاطفية، وحاول أن تقترب أكثر من عائلة شريك حياتك وابدى اهتمامك بشؤونهم.

الجدى

حدد أهدافك واسعى لتحقيق أحلامك، وابتعد عن الطاقة السلبية التى ينتج عنها مشكلات بينك وبين شريك حياتك.

القوس

اتخاذك لقرارات تحُسن الأوضاع يزيد من تميزك فى العمل، وصارح شريك حياتك للتحسن العلاقة.

الحوت

اعتمد على نفسك لتحقيق ذاتك فلن يساعدك أحدًا، ومن الأفضل أن تقتصر علاقاتك على المقربين حتى لا تكون عائق بينك وبين الحبيب.

الدلو

أسلوب فى القيادة هو الأصح، علمه لزملائك، ونظم وقتك بين العمل والأسرة والعائلة، حتى لا تكون مقصرًا مع المقربين لك.