قبل الإصدار الرسمى.. مواصفات هاتف Poco F4 5G

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد بتصميم Redmi K40S مع تغيير فى المستشعر الرئيسى للكاميرا الخلفية الذى يأتى بدقة 64 ميجا بيكسل. ويحتوى Poco F4 5G على ذاكرة عشوائية 8 ميجا بايت رام، وكاميرا رئيسية مميزة بدقة 64 ميجا بيكسل ويدعم ميزة التثبيت البصرى.

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