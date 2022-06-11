«2022 GU6».. كويكب بحجم الهرم الأكبر يمر بالقرب من الأرض فى هذا الوقت

جدة - نرمين السيد - وقد يصل الكويكب الذى اسمته ناسا «2022 GU6» بالقرب من الأرض على مسافة حوالى 750 ألف ميل صباح غدًا الأربعاء، وفقًا لما نشرته «نيويورك بوست» الأمريكية.

واعتمدت الصحيفة على حسابات وكالة الفضاء الأمريكية التى أجراها مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، حيث رجح العلماء أنه بالرغم من أن المسافة القريبة للكويكب، إلا أنه لا توجد أى مخاطر على كوكب الأرض لعدم وجود فرصة للتصادم.

ويمر الكوكيب الذى يقدر حجمه بحجم الهرم الأكبر بما يعادل ثلاثة اضعاف المسافة الطبيعية بين الأرض والقمر بسرعة تصل إلى 18000 ألف ميل فى الساعة، وهذا يعادل 20 ضعف سرعة الصوت، وتسع أضعاف سرعة الرصاصة.

وأوضحت «ناسا» أن قطر الكوكيب يتراوح بين 216 قدمًا و492 قدمًا، وهذا يجعله أكبر من هرم خوفو الذى يبلغ ارتفاعه 415 قدمًا.