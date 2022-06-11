جدة - نرمين السيد - وقد يصل الكويكب الذى اسمته ناسا «2022 GU6» بالقرب من الأرض على مسافة حوالى 750 ألف ميل صباح غدًا الأربعاء، وفقًا لما نشرته «نيويورك بوست» الأمريكية.
واعتمدت الصحيفة على حسابات وكالة الفضاء الأمريكية التى أجراها مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، حيث رجح العلماء أنه بالرغم من أن المسافة القريبة للكويكب، إلا أنه لا توجد أى مخاطر على كوكب الأرض لعدم وجود فرصة للتصادم.
ويمر الكوكيب الذى يقدر حجمه بحجم الهرم الأكبر بما يعادل ثلاثة اضعاف المسافة الطبيعية بين الأرض والقمر بسرعة تصل إلى 18000 ألف ميل فى الساعة، وهذا يعادل 20 ضعف سرعة الصوت، وتسع أضعاف سرعة الرصاصة.
وأوضحت «ناسا» أن قطر الكوكيب يتراوح بين 216 قدمًا و492 قدمًا، وهذا يجعله أكبر من هرم خوفو الذى يبلغ ارتفاعه 415 قدمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «2022 GU6».. كويكب بحجم الهرم الأكبر يمر بالقرب من الأرض فى هذا الوقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.