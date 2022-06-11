بعد الثعابين والكلاب.. هذه الدولة تفرض ضرائب جديدة على العقارب

جدة - نرمين السيد - حيث أصدر ديوان الضرائب قرارًا جديدًا بتحديد على أصحاب الأعمال والشركات الزراعية بأنواعها النباتية والحيوانية، بحسب «العربية». ونص القرار على فرض ضريبة قدرها 2% على منتجات حيوانية كالعقارب والكلاب والثعابين والصقور. وصرح مصدر رفيع بديوان الضرائب أن الأمر ليس جديدًا، وهناك ضرورة ملحة لتوسيع المظلة الضريبية لتشمل قطاعات أكبر لامتصاص آثار الأزمة الاقتصادية فى البلاد.

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