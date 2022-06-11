يحمى مليارات المستخدمين يوميًا.. جوجل تطور التعلم الآلى للمتصفح

جدة - نرمين السيد - كما تنشأ جوجل تسميات واضحة حاليًا لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت لخدمة الأشخاص الموجودين فى البيئات الصاخبة، والذين يعانون من ضعف السمع.

وأضافت الشركة تحسينات التعلم الآلى الحديثة والمستقبلية، والتى توفر تصفح أكثر أمانًا، ويسهل الوصول إليها.

ويتم تشغيل هذه التحديثات على الجهاز عن طريق نماذج التعلم الآلى، وهذا يحافظ على خصوصية البيانات، وعدم خروجها خارج الجهاز.

وتحمى ميزة التصفح الآمن عبر جوجل كروم مليارات المستخدمين يوميًا، من خلال إظهار التحذيرات للأشخاص الذين يحاولون الدخول لمواقع خطيرة، أو تنزيل ملفات ضارة.