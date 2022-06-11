روشتة من هانى الناظر للتعامل السليم مع ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ونصح الناظر فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة. وتابع: "فى هذا الجو شديد الحرارة لو حضرتك قاعد فى البيت، تشرب كثير وتأكل قليل.. تستحمى بمياه باردة وتستخدم صابونة الجلسرين وبلاش مياه ساخنة ولا صابون به مطهرات". وأردف: "ترتدى ملابس ذات ألوان فاتحة، وبلاش ملابس داكنة.. تفتح الشيش نصف فتحة وتنزل الستارة وبلاش أضواء المصابيح.. وتشغل المروحة وبلاش تجلس أمامها". واختتم: "تكثر من الخضروات والفاكهة الطازجة وبلاش الأكلات الدسمة والحلويات المصنعة".

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