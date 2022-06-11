جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن بدر شهر ذو القعدة للعام الهجرى الحالى 1443 سيكتمل يوم الثلاثاء المقبل فى الساعة الواحدة و52 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 99.7%، وهو القمر العملاق الأول (سوبر مون) من بين 3 أقمار عملاقة لهذا العام.





وأضاف تادرس، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلو متر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد. وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الفراولة) حيث يكون حصاد ثمار الفراولة فى هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر العسل). وأكد الدكتور أشرف تادرس أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك: بدر ذى القعدة العملاق يضئ السماء الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.