ناسا تتعهد بمواصلة العمل مع وكالة الفضاء الروسية بشأن الرحلات الفضائية

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الصحفى لوكالة "ناسا" -فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية -، إن ناسا تواصل العمل من أجل إبرام اتفاق مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، من خلاله سيتم تسيير رحلات بأطقم مشتركة بشكل روتينى إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية سويوز وعبر برنامج الفضاء التجارى.

وكان رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، قد وقع مرسوما فى 10 يونيو، يسمح لوكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) بإجراء محادثات مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المتكاملة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية دميترى روجوزين، الشهر الماضى، إن قرارا بشأن رحلات مع ناسا، سيتم اتخاذه فى أوائل الشهر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الحكومية الداخلية.

يشار إلى أن رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، تخضع للتدريب حاليا فى الولايات المتحدة، لتعلم كيفية تشغيل مركبة فضائية من طراز "كرو دراجون"، وفقا لما ذكره روجوزين.

ومن جانبه، قال سيرجى كريكاليوف المدير التنفيذى لبرامج الرحلات المأهولة فى وكالة الفضاء الروسية، فى شهر أبريل الماضى، إن معظم السلطات التنفيذية الفيدرالية الروسية وافقت على مسودة اتفاقية بشأن رحلات تبادل المقاعد إلى محطة الفضاء الدولية.