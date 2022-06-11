Narzo 50 Pro 5G.. هاتف جديد لـ ريلمى يغزو الأسوق

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gizchina" التقنى، فإن الهاتف الجديد يتميز بتصميم جذاب للغاية من البولى كربونات غير اللامع، ويأتى بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5 الذى يمنع الخدوش حال سقوط الهاتف.

وجاء الهاتف بكاميرا ثلاثية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل.

الهاتف تميز أيضا بذاكرة وصول عشوائى بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، لكنها غير قابلة للتوسعة، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.

وقد تم طرح الهاتف باللونين الأزرق والأسود، وتراوح سعره ما بين 5300 وحتى 5700 جنيه، حسب المواصفات.