جدة - نرمين السيد - كشف عدد من خبراء السيارات عن وجود علامات تدل على تلف زيت محرك السيارة، خصوصا بعد تغير لون الزيت الأصلى وهو "البنى أو العسلى الفاتح" وعدم تغيره لفترات طويلة يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجه امتلائه بالشوائب ما يدل على تلفه.





ومن العلامات البارزة التى تؤكد تلف زيت المحرك : - فى حالة ملاحظة وجود ارتفاع مستمر لحرارة المحرك يدل على تلف الزيت وفقدان خصائصه. - إذا تناقص الزيت داخل المحرك أو تسرب فيؤكد على وجود مشكلة ما وتضئ لمبة التحذير فى لوحة عدادات السيارة لتنبيه السائق. - ارتفاع صوت المحركة يؤكد على انتهاء صلاحية الزيت أو فقد قوامه اللزج واحترق . - خروج الدخان من العادم يدل على وجود تلف فى أحد الأجزاء الداخلية للمحرك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 علامات تؤكد على تلف زيت محرك السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.