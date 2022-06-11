جدة - نرمين السيد - وعلق الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومى للبحوث السابق، على واقعة استخدام مياه الصرف الصحى للشفاء من أمراض جلدية بالبحيرة.
وقال الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، إن الجلد يمتص المواد السامة الموجودة بها وقد تؤدى إلى فشل كلوى أو كبدى.
وأكد أن كل تلك البكتيريا فى مياه الصرف الصحي كلها مدمرة لصحة الإنسان، موضحا أنها إذا دخلت لجلد الإنسان وتسببت فى تسمم يخلق دمامل وقرح ويمتصها الدم فتصل للأعضاء الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهالى يستخدمون مياه صرف صحى للتبرك.. وهانى الناظر: مدمرة للصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.