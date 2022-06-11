أهالى يستخدمون مياه صرف صحى للتبرك.. وهانى الناظر: مدمرة للصحة

جدة - نرمين السيد - وعلق الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومى للبحوث السابق، على واقعة استخدام مياه الصرف الصحى للشفاء من أمراض جلدية بالبحيرة.

وقال الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، على قناة cbc، إن الجلد يمتص المواد السامة الموجودة بها وقد تؤدى إلى فشل كلوى أو كبدى.

وأكد أن كل تلك البكتيريا فى مياه الصرف الصحي كلها مدمرة لصحة الإنسان، موضحا أنها إذا دخلت لجلد الإنسان وتسببت فى تسمم يخلق دمامل وقرح ويمتصها الدم فتصل للأعضاء الداخلية.