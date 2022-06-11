مركز الأزهر يستعرض جانبا من صفات الرسول ﷺ

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن الله عز وجل أتم على سيدنا رسول الله ﷺ النعمة، وزكى خلقه وخلقه، ليتمم به مكارم الأخلاق، ويجمع فيه ما تفرق من محاسن الصفات؛ فقد قال سيدنا الحسين بن على رضى الله عنهما: سألت أبى عن سيرة النبى ﷺ فى جلسائه فقال :"كان ﷺ دائم البشر، كثير التبسم، متهلل الوجه، إذا دخل عليه أحدٌ هشَّ له، وبشَّ".

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