جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق تيك توك إضافة ميزة جديدة فى إعدادات إدارة وقت الشاشة، والتى سيتم تفعيلها خلال الأسابيع القادمة؛ لتشجيع المستخدمين على إعادة النظر للوقت، ومن ثم يتم تحديد مقدار الوقت الذى يقضى على التطبيق يوميا.





ويسعى تطبيق تيك توك لتعزيز إعدادات الأمان والرفاهية لمستخدميه، ووفقا لـتقرير Datareportal Egypt 2022، يقضى الأفراد فى مصر نحو 8.02 ساعة يوميا فى استخدام الإنترنت، وهو ما يزيد بمقدار 26 دقيقة عن عام 2021، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 6.58 ساعة يوميا. وأطلق تيك توك لوحة قياس وقت الشاشة التى تظهر لمستخدميها مقدار الوقت الذى يقضونه على التطبيق، بالإضافة إلى تقديم ملخص كامل لكل الاستخدامات اليومية، وعدد مرات فتح التطبيق، وتفاصيل الوقت الذى تم استخدامه للتطبيق ليلا ونهارا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيك توك.. ميزة جديدة للمستخدمين لإدارة وقت الشاشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.