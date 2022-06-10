فى عيد ميلادها.. إطلالات ساحرة لـ دينا حايك (صور)

جدة - نرمين السيد - تعد دينا حايك، من أكثر النجمات أناقة وقدرة على اختيار إطلالاتها بشكل يناسب ملامحها وجمالها.

نستعرض لكم فى هذا التقرير، أبرز إطلالات دينا حايك، التى أثارت الأعجاب وخطفت الأنظار.

اشتهرت دينا حايك، بعد طرح ألبومها الثانى "كتبتلك" عام 2005.

اسمها الحقيقي كوليت بوجرجس، ودينا حايك هو اسمها الفنى، وكانت انطلاقتها الأولى فى عالم الفن والطرب عام 1999.

تركت دراستها بكلية الحقوق لتتفرغ للفن، وامتازت بصوتها الجبلى لتصبح واحدة من أجمل الأصوات اللبنانية حاليا إلى جانب نوال الزغبى ونجوى كرم.

لها شقيق أكبر يعمل فى الوسط الفنى اسمه دانى حايك، وطرحت أول ألبوماتها الغنائية بعنوان "سحر الغرام"، عام 2003.

لها تجربة تمثيل وحيدة فى سيت كوم "راديو ستار" عام 2005، ومن أبرز أغانيها "ليه هنضيع"، "ما تعيشا كتير"، "تعا لقلبى".

دينا حايك لـ«دوت الخليج»: الوقوف أمام الجمهور المصرى شرف كبير

تعرضت لأزمة صحية بسبب جرثومة بالأنف ناتجة عن خطأ طبى كادت تقتلها، وسافرت فى رحلة علاج إلى فرنسا وألمانيا.