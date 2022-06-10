اهتمام دولى بالمحيطات للحفاظ على نسبة الأوكسجين

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الاهتمام بتحسين المحيطات له ضرورته من أجل صحة ورخاء الحضارة الإنسانية، حيث يقوم المحيط بتنظيم أحوال الطقس والمناخ، وينتج عنه ما يقرب من نصف أوكسجين كوكب الأرض، كما يقدم الغذاء والمنتجات البحرية لمليارات البشر.

وأضاف أنه، برغم كل ما تقدمه المحيطات، فإنها تتعرض للخطر، نظرا لأن الانبعاثات الناجمة من الاحتباس الحرارى تسبب تغيير كيمياء المحيط، وتدمر الأنظمة البيئية.

وأوضح أن هذا المؤتمر تشارك فيه حكومات وجهات وأفراد من غير هادفى الربح من الممثلين والأكاديميين والمندوبين غير الحكوميين.

وكانت مؤتمرات "محيطنا" قد انطلقت فى عام 2014، وتضمنت نحو 1800 التزام بالمساعدة بلغت قيمتها مجتمعة أكثر من 108 مليار دولار.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف بنما المؤتمر الثامن لـ"محيطنا" لعام 2023 والذى سيعقد فى بنما.