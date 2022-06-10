اكتشاف بقايا أكبر ديناصور فى أوروبا (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال العلماء، إن بقايا الديناصور أثبتت أنه من فصيلة الديناصورات آكلة اللحوم، وعاش قبل نحو 125 مليون عام خلال العصر الطباشيرى، ويصل طوله 10 أمتار.

وعثر العلماء على عظام من الظهر والفخذين والذيل وبعض الأجزاء من الأطراف ولكن بدون جمجمة أو أسنان.

اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 192 مليون سنة

يذكر أن جزيرة وايت فى إنجلترا، تعد واحدة من أغنى الأماكن فى أوروبا التى تتضمن بقايا الديناصورات، حيث أعلن نفس فريق الباحثين العام الماضى اكتشاف نوعين آخرين من ديناصورات العصر الطباشيرى بالجزيرة، يقدر طول كل منهما بنحو 9 أمتار.