جوجل يحتفى بـ الدكتورة سنية حبّوب بهذه الطريقة

جدة - نرمين السيد - وسنية حبوب هى طبيبة لبنانية، وأول امرأة من لبنان تدرس الطب فى الخارج، والخريجة العربية الوحيدة من كلية الطب النسائية فى بِنْسِيلفِانِيَا.

حصلت سنية حبوب على شهادتها الطبية فى عام 1931، وعملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبنان.