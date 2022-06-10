جدعنة المصريين.. سائقون يجمعون أكبر مبلغ لمساعدة زميلهم بعد احتراق سيارته

جدة - نرمين السيد - عرض الإعلامى رامى رضوان، الإعلامى رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، تقريرا عن سائقى سيارات النقل بالدقهلية وهم ينظمون مبادرة لجمع أكبر مبلغ لمساعدة زميلهم بعد احتراق سيارته.





وبدأ سائقو سيارات النقل الثقيل بمواساة صاحب السيارة فى وفاة ابنه محمد البالغ من العمر 14 عاما، الذى كان يخرج مع سيارة والده للمساعدة أو كما يطلق السائقون عليه "تباع"، وشهد له الجميع من سائقى الشاحنات بالرجولة والكفاح مع والده رغم صغر سنه. توفى محمد بسبب حادث سير أثناء رحلة السيارة محملة بالأسمنت، حيث اصطدمت السيارة بأخرى، وتمكن قائدها من القفز من الكبينة الخاصة بالسيارة ولم يتمكن محمد من القفز فانقلبت السيارة، واشتعلت النيران وبداخلها الضحية محمد.

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