مالك فيسبوك يعلن بدء التداول فى بورصة «وول ستريت» برمز META

جدة - نرمين السيد - وأكد زوكربيرج أن رمز المؤشر "META" سوف يحل محل الرمز السابق "FB"، وتم استخدام المؤشر القديم "FB" منذ الطرح العام الأولى للشركة فى عام 2012. يذكر أن Meta قالت إنها ستغير مؤشر أسهمها إلى "MVRS"، اعتبارا من 1 ديسمبر، وفى أواخر نوفمبر قالت الشركة إنها ستؤجل التغيير إلى الربع الأول من عام 2022.

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