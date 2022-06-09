استطلاع رأى يوضح تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على قرارات المستهلكين

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاع رأى أجرته شركة "ك بى إم جى" (KPMG) للاستشارات عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على قرارات المستهلكين الشرائية.





وفى هذا الصدد، أشار استطلاع الرأى الذى أُجرى على 1000 مستهلك أمريكى بعنوان "نبض المستهلك"، إلى أن ما يقرب من 50% إلى 60% من المشاركين فى الاستطلاع فى كثير من الأحيان، أو دائما، يقومون بعمليات شراء بناء على توصيات إعلانية أو مباشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى. كما كشف أن "فيسبوك" أكثر منصات التواصل الاجتماعى استخداما، يليه "إنستجرام".

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