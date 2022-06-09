«تويتر» يزوّد إيلون ماسك ببيانات أكثر من 500 مليون تغريدة منشورة يوميا

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن شبكة CNBC الأمريكية، أن تويتر يستعد لتسليم بيانات داخلية تتعلق بالحسابات المزيفة المسجلة على منصة التواصل الاجتماعى إلى إيلون ماسك، عقب تهديداته المتكررة بالانسحاب من صفقة شراء الموقع التى تقدر قيمتها بـ44 مليار دولار.
وكان ماسك قد حذر فى أكثر من مناسبة من أن الصفقة لن تتم فى حال لم يطلع على العدد الحقيقى لعدد الحسابات الوهمية والمزيفة المسجلة فى الموقع، معربا عن شكوكه حول مزاعم "تويتر" بأن الحسابات الوهمية لا تتجاوز 5% من مجموع الحسابات التى يبلغ عددها 229 مليونا.
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