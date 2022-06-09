4 أطعمة غنية بالفوسفور تمنحك عظاما أقوى

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "Well+Good"، هناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على نسب عالية منه.
وقالت اختصاصية التغذية بيانكا تامبوريلو إن "الفوسفور مهم لتعزيز قوة العظام وكذلك الحفاظ على الأسنان قوية، خاصة وأن العظام والأسنان هى الأماكن، التى يتم فيها تخزين الفوسفور، مما يجعله ثانى أكثر المعادن وفرة فى الجسم".
وأكدت تامبوريلو أن "الفوسفور موجود فى العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين وهو متوفر كمكمل غذائى"، منها السردين، مشيرة إلى أن تناول 85 جراما من السردين يمنح الجسم 417 ملجم فوسفور، ويحتوى ملء كوب واحد من مكعبات الدجاج على 304 ملجم فوسفور، إلى جانب البروتين عالى الجودة والدهون المشبعة، وتقول تامبوريلو إن 156 جراما من الزبادى تحتوى على 212 ملجم فوسفور وبروتين وكالسيوم.
ويمكن الحصول على 191 ملجم من الفوسفور عند تناول بيضتان، وهو ما يقرب من 30% من متوسط الفوسفور اليومى الموصى به.
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