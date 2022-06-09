بدلا من واتساب.. أبل تكشف عن ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه خلال تحديث iOS 16، يُطرح ميزة وهى استخدام تطبيق التراسل "iMessage". وتساعد تلك الميزة فى تحرير النصوص المرسلة، والتراجع عن إرسال الدردشة، وتجنب الأخطاء المحرجة التى قد يتعرضون إليها عند إرسال الرسائل. كما تعد ميزة "iMessage" من المزايا الأكثر إثارة لمستخدمى أبل، مقارنة بالتطبيقات الأخرى لعدم توفير إمكانية تعديل الرسائل المرسلة.

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