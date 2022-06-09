بسبب رغبتها فى العمل.. هندى يقطع يد زوجته

جدة - نرمين السيد - وأرادت هندية النزول إلى العمل لتولى وظيفة بمستشفى حكومى، والأمر كان يتطلب منها الانتقال إلى مدينة أخرى، ولكن رفض زوجها وحاول منعها بتلك الطريقة الوحشية.

ولجأ زوجها البالغ من العمر 26 عاما، والذى يدعى شير محمد شيخ، إلى قطع يد زوجته التى تدعى رينو خاتون وتبلغ 23 من عمرها أثناء نومها فى وقت مبكر من صباح الأحد الماضى.

واندفع شيخ مع اثنين من أصدقائه لقطع يد زوجته، ثم فر هاربا مع الشريكين الآخرين، وفقا لصحيفة "التلجراف".

وكشف المسؤول فى مركز شرطة كيتوجراف بعد تلقى الشكوى، عن بعض التفاصيل وقال: "أظهرت لتحقيقات الأولية أن شيخ لم يكن يريد أن تتولى خاتون الوظيفة خشية أن يتم نقلها إلى مدينة أخرى"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

وأضاف المسؤول أن المتهم وضع وسادة أولا على وجهها لكتم صراخها ثم قطع يدها اليمنى، ولكن لم يتم العثور على السلاح.

وقالت شرطة كاتوا مساء الثلاثاء، إن شيخ الذى فر مع أصدقائه اعتُقل، كما تم اعتقال والديه فى نفس الصباح.

وكشفت تقارير عن سعى خاتون وراء تحقيق هدفها، وإصراها على العمل لذا بدأت تتعلم الكتابة بيدها اليسرى، معلقة: "أرفض أن نستسلم لليأس"، وطالبت بالنظر فى قضيتها ومنحها وظيفة حكومية.