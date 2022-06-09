جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "Oppo K10 5G"، والذى يأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.56 بوصة ذات دقة 2400 × 1080 بيكسل.
ويزود "Oppo K10 5G" بكاميرا خلفية مزدوجة وتأتى الرئيسية منها بدقى 48 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت والتى يمكن توسيعها بما يصل إلى 5 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.
ويُطرح الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويتوفر بسعر يبدأ من 225 دولار أى ما يعادل 4200 جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رخيص وبطاريته كبيرة.. مواصفات هاتف «Oppo K10 5G» الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.