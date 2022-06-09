رخيص وبطاريته كبيرة.. مواصفات هاتف «Oppo K10 5G» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "Oppo K10 5G"، والذى يأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.56 بوصة ذات دقة 2400 × 1080 بيكسل.

ويزود "Oppo K10 5G" بكاميرا خلفية مزدوجة وتأتى الرئيسية منها بدقى 48 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت والتى يمكن توسيعها بما يصل إلى 5 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

ويُطرح الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، ويتوفر بسعر يبدأ من 225 دولار أى ما يعادل 4200 جنيه مصرى.