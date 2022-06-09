وصفات سهلة لتنظيف الأحذية البيضاء

جدة - نرمين السيد - الأحذية البيضاء

وبالرغم من أناقة الأحذية البيضاء إلا وأنها سهلة التعرض للبقع والأوساخ وصعبة التنظيف.

تنظيف الأحذية البيضاء

وهناك عدد من الوصفات المنزلية التى يمكن الاستعانة بها لتنظيف الأحذية البيضاء بسهولة، منها:

الخل والماء

-نضيف ملعقة من الخل إلى كوب واحد فى الماء الدافئ مع التحريك حتى عمل خليط ثم البدء فى تنظيف الأحذية.

-ثم تنظيف النعل والقطع المطاطية باستخدام "الممحاة السحرية"، بعد إضافتها فى محلول منزلى لنزع الأوساخ من خلال القيام بحركات قصيرة ذهابا وإيابا بطول أجزاء الحذاء سواء المصنوع من الجلد أو البلاستيك وغيره.

-واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات خشنة لتنظيق قماش الحذاء ذات البقع، وغمسها فى المساء صم على البقع والبدء فى التحريك خلال حركات دائرية صغيرة، ثم استخدام فوطة من القماش مبللة بالمحلول لمسح الحذاء بالكامل، كما يجب البعد عن تجفيفه بمنشفة نظيفة وجافة بل يمكن استخدامها للتخلص من المحلول المنزلى الزائد على السطح، وتركه فى منطقة جيدة التهوية بالمنزل حتى يجف.

صودا الخبز والخل والماء

وهناك وصفة أخرى يتم استخدام صودا الخبز والخل والماء الساخن، وتعد من الوصفات الفعالة لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء، من خلال:

-مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز بملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من الماء الساخن، حتى يصبح المزيج عجينة سمكية القوام.

-والبدء فى استخدام العجينة لتنظيف الأحذية البيضاء والمصنوعة من القماش، ثم شطفها بالماء وتركها فى الهواء الطلق حتى تجف.

-كما يفضل الاستعانة بالممحا السحرية لتنظيف النعمل والقطع المطاطية من خلال غمسها بمزيج سائل المكون من (ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الخل وملعقة كبيرة من الماء الساخن).