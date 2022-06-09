نظام تشغيل آيفون iOS 16.. يتيح إظهار كلمات مرور الواى فاى

جدة - نرمين السيد - واحدة من هذه الميزات كانت متوقعة، حيث تضيف "آبل" أخيرًا القدرة على رؤية كلمات المرور الخاصة بشبكات "الواى فاى" المحفوظة فى نظام التشغيل "iOS 16"

لم تكن مشاركة كلمات مرور "WiFi" سهلة مطلقًا على "آيفون"، وكانت زيارة أحد أفراد العائلة أو صديق يمتلك جهاز "آيفون" هو الوقت الذى ستدرك فيه المعاناة، فعليك إما أن تتذكر كلمة المرور أو تقرأها من ملاحظة قمت بكتابتها مسبقًا.

ولن يكون هذا هو الحال بعد مع نظام التشغيل "iOS 16"، عندما يتم طرحه فى وقت لاحق من هذا العام.

بعد الاتصال بالشبكة، يبدأ سجلها فى الظهور فى إعدادات الواى فاى، ويتيح الإصدار التجريبى من "iOS 16" للمطورين، رؤية كلمة المرور من خلال النقر على سجل "WiFi" ثم النقر على "كلمة المرور".

ومن المحتمل أن يظهر نفس الإعداد فى الإصدار الثابت من نظام التشغيل "iOS 16"، ما لم تقرر Apple اتخاذ قرار آخر حيال هذه الميزة، إذ يمكن أن تضيف وظائف جديدة كما يمكنها إزالتها.

بصرف النظر عن هذه الميزة الجديدة، يقدم "iOS 16" أيضًا تحسينات أخرى مثل شاشة القفل الجديدة مع عناصر واجهة المستخدم ، ووظائف التحرير والتراجع فى الرسائل ، وهى ميزة "Live Text" بشكل أفضل وتعمل مع مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مكتبات صور "iCloud" المشتركة التى تجعل مشاركة الصور مع العائلة أسهل كثيرًا.