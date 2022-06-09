ماذا تفعل كى تصل إلى الفهم السليم؟.. الإفتاء تقدم 3 خطوات

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "لا يصل الإنسان إلى الفهم السليم إلا إذا قدم تقوى الله عزوجل على هواه، وقدم طاعة الله سبحانه على معصيته، وقدم عقله على أهواء نفسه".

وكانت دار الإفتاء قد وجهت نصيحة جديدة للتعامل مع المشكلات الحياتية المعاصرة.

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موجهة نصيحة ثمينة للتعامل مع من يسىء إلى الغير، قائلة: "إِذا سَمِعت كلمة تغضبك فَاعْفُ وَاصْفَحْ فَإِن ذَلِك من عزم الْأُمُور".