شركة شحن تحقق حلم طفل مصاب بمتلازمة داون وتهديه شاحنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حيث أرسلت شركة الشحن للطفل الصغير شاحنة عليها رسومات مميزة وملئية بالطرود البريدية، وفقًا لما نشرته شبكة «CNN بالعربية».

ويدعى الطفل درو وهو مصاب بمتلازمة داون، وكانت والدته قد أهدته زيًا كالذى يرتديه مندوبى الشحن، وظل متعلقًا به، وأصبح لديه رغبة كبيرة فى ارتدائه بشكل شبه دائم، وتسليم الطرود لأصدقائه. وكان الطفل يخبر كل من يستمع إليه أنه سيصبح سائق شاحنة فى شركة الشحن التى أرسلت له الهدية، وعندما علمت الشركة ذلك قامت بإعداد هذه المفاجأة له.

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