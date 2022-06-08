تيليجرام يتحول لتطبيق مدفوع

جدة - نرمين السيد - ومن المعروف أن تيليجرام متوفر الآن لجميع أجهزة المحمول مجانًا، حيث لم يتم إصدار النسخة المدفوعة من التطبيق بعد.
ويحاول مسؤولى تيليجرام جنى الأرباح من المنصة الشهيرة، والتى تجذب ملايين المستخدمين الذين يحاولون الهروب من المنصات الآخرى التابعة لهيمنة «ميتا».
وعمل تيليجرام منذ فترة على وضع الإعلان على القنوات العامة داخل التطبيق لكسب الأموال.
ووفقًا للتقارير فأن تيليجرام المدفوع يقدم سكون إصدارًا به العديد من المميزات حيث سيحتوى على مكتبات رموز تعبيرية وملصقات كثيرة ومتنوعة، وسوف يقتصر استخدام المميزات الجديدة على الذين يدفعون الأموال فقط.
ومن المتوقع أن يبلغ الاشتراك الشهرى من النسخة المدفوعة من تيليجرام حوالى 5 دولارات.
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