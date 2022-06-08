للبحث فى علوم الكواكب والفيزياء الشمسية.. ناسا تطلق 3 صواريخ من أستراليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأسترالية اليوم أن وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ستطلق 3 صواريخ فى غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمى، لتكون هذه هى المرة الأولى التى تطلق فيها ناسا صواريخ من منشاة تجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار أنتونى ألبانيز اليوم إلى أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهميم للفضاء التابع لشركة إيكواتوريال لونش فى أستراليا المملوكة للقطاع الخاص، بحسب «العربية».

وأوضح ألبانيز أنه مشروع مثير حقًا، لافتًا إلى أن فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا فى أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع الأستراليين.

ومن المقرر أن تقوم بعثات ناسا بعمليات بحث فى الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب التى لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبى.

وسينطلق الصاروخ الأول فى 26 يونيو، بينما من المقرر إطلاق الصاروخين الآخرين الرابع من يوليو والثانى عشر من ذات الشهر.

ولفت رئيس وزراء أستراليا إلى أن حوالى 75 من مسؤولى ناسا سيأتون إلى أستراليا لحضور هذا الحدث، ستكون عمليات الإطلاق هى الأولى لوكالة الفضاء الأمريكية من أستراليا منذ عام 1995.