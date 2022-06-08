وأشار أنتونى ألبانيز اليوم إلى أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أرنهميم للفضاء التابع لشركة إيكواتوريال لونش فى أستراليا المملوكة للقطاع الخاص، بحسب «العربية».
وأوضح ألبانيز أنه مشروع مثير حقًا، لافتًا إلى أن فكرة مشاركة ناسا بشكل مباشر هنا فى أستراليا يجب أن تكون مصدر فخر لجميع الأستراليين.
ومن المقرر أن تقوم بعثات ناسا بعمليات بحث فى الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب التى لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبى.
وسينطلق الصاروخ الأول فى 26 يونيو، بينما من المقرر إطلاق الصاروخين الآخرين الرابع من يوليو والثانى عشر من ذات الشهر.
ولفت رئيس وزراء أستراليا إلى أن حوالى 75 من مسؤولى ناسا سيأتون إلى أستراليا لحضور هذا الحدث، ستكون عمليات الإطلاق هى الأولى لوكالة الفضاء الأمريكية من أستراليا منذ عام 1995.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبحث فى علوم الكواكب والفيزياء الشمسية.. ناسا تطلق 3 صواريخ من أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.