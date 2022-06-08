مفاجأة للمستخدمين.. ميزة جديدة من إنستجرام

جدة - نرمين السيد - قالت منصة إنستجرام إنها تتيح الآن للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى 3 منشورات، بما فى ذلك الصور أو مقاطع الفيديو القصيرة Reels، وذلك فى الجزء العلوى من شبكة ملفاتهم الشخصية، حتى يبدو أنها نُشرت مؤخرًا.





وأشارت منصة الصور إلى أن هذه الميز الجديدة تعطى المبدعين مزيدًا من المرونة للتعبير عن أنفسهم فى ملفاتهم الشخصية. ويمكن تثبيت منشور عن طريق الانتقال إلى صورة معينة أو مقطع Reel، والنقر على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، وتحديد تثبيت فى الملف الشخصى، وبعد القيام بذلك، يظهر المنشور أعلى الملف الشخصى، وبعد العودة إلى الملف الشخصى، يمكن للمستخدم رؤية ما قام بمشاركته فى الزاوية العلوية اليسرى من الشبكة مع رمز «دبوس أبيض»، وإذا قرر شخصًا إضافة منشور أو مقطع Reel أخرى، فإنه يتم إزاحة أى منشورات مثبتة إلى الجهة اليمنى.

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