اكتشاف «المجرة الخفية» فى الفضاء.. هذا ما تبعده عن الأرض

جدة - نرمين السيد - ولقب العلماء هذا المجرة بـ «المجرة الخفية»، وأطلقوا عليها اسم «كالدويل 5».

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا إلى أن المجرة الخفية هى مجرة حلزونية كبيرة ومشرقة لكن من الصعب تحديدها نتيجة الضباب الكونى.

وغردت ناسا عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة: «هذا المنظر اللامع لمركز المجرة يعرض دوائر متشابكة من الغبار بأذرع مذهلة تتلف حول قلب لامع من الغاز والنجوم الساخنة، ولو لم تحجبها الكثير من المواد بين النجوم، لكانت المجرة الخفية واحدة من ألمع المجرات فى سمائنا».

وتحتوى المجرة الجديدة على قلب خاص فى وسط المجرة محمل بجزيئات مشحونة، وفقًا لما نشرته صحيفة «The Sun» الإنجليزية.

وتعتبر هذه المجرة قريبة نسبيًا من الأرض، حيث تبعد 11 مليون سنة ضوئية من كوكبنا، ويقدر حجمها بنحو نصف حجم مجرة درب التبانة، وعمرها يبلغ مليارات السنين.