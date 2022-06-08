لمنافسة هواتف أبل وسامسونج.. جوجل تطرح هاتفا جديدا بمواصفات جبارة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Pixel 6a" بشاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بيكسل.
ويتمتع الهاتف بشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش، بالإضافة إلى إطار من الألومنيوم، والجزء الخلفى مصنوعا من البلاستيك.
ويزود الهاتف بكاميرتين خلفيتين، وتأتى الرئيسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، والأخرى تضم مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، وفقا لموقع "gsmarena".
ويتوفر بالهاتف بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4410 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.
ويُطرح بـ 3 ألوان وهى الأبيض والأسود والأخضر الفاتح، بسعر 449 دولارا أمريكيا أى 8200 جنيه مصرى.
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