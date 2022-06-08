بعد استفزازه.. إنسان الغاب يهجم على إندونيسى ممسكا بملابسه ورجليه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتلقى الفيديو رواجا كبيرا بين مستخدمى السوشيال ميديا، الذى ظهر فيه إنسان الغاب وهو يهجم على شاب بعد استفزازه للحيوان منذ البداية بمد يديه بشكل قريب من القفص.

وأثار الفعل غضب الحيوان ثم سحبه بسرعة، محاولا جر الشاب من قميصه بشكل عنيف وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذائه نتيجة ما فعله من استفزاز به.

ثم سحب الشاب من رجليه بيديه، وحاول عدد من الزوار إنقاذه وسحبه من الجهة الأخرى.

وكشف السطات أن الحادثة وقت أثناء تناول رجال الأمن وجبة الغداء، وكان الشاب قد اختراق قوانين الحديقة وعبر السور حتى وصل بالقرب من قفص إنسان الغاب.