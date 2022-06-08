جدة - نرمين السيد - وتلقى الفيديو رواجا كبيرا بين مستخدمى السوشيال ميديا، الذى ظهر فيه إنسان الغاب وهو يهجم على شاب بعد استفزازه للحيوان منذ البداية بمد يديه بشكل قريب من القفص.
وأثار الفعل غضب الحيوان ثم سحبه بسرعة، محاولا جر الشاب من قميصه بشكل عنيف وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذائه نتيجة ما فعله من استفزاز به.
ثم سحب الشاب من رجليه بيديه، وحاول عدد من الزوار إنقاذه وسحبه من الجهة الأخرى.
وكشف السطات أن الحادثة وقت أثناء تناول رجال الأمن وجبة الغداء، وكان الشاب قد اختراق قوانين الحديقة وعبر السور حتى وصل بالقرب من قفص إنسان الغاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استفزازه.. إنسان الغاب يهجم على إندونيسى ممسكا بملابسه ورجليه (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.